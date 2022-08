Il Reddito ci costa 8 miliardi. Salvini: "Resti solo per chi non lavora" (Di domenica 28 agosto 2022) Il Reddito di cittadinanza costa allo Stato oltre 8 miliardi di euro l'anno. Una spesa che non accenna a calare. A dimostrazione che non si tratta di una misura temporanea di sostegno nell'attesa che il beneficiario riesca a trovare un lavoro. In pratica, sta diventando un sussidio a vita. L'importo medio dell'assegno è di 553 euro, con punte di oltre 700 euro. È il motivo per cui il centrodestra propone di farla finita con questo meccanismo giudicato perverso. Sono soprattutto Fratelli d'Italia e Lega a chiedere di cambiarlo radicalmente. Giorgia Meloni è perentoria: «Il Reddito di cittadinanza per come è fatto va abolito». Matteo Salvini, fondamentalmente, è d'accordo. E propone di «lasciarlo solo a chi non può lavorare». Per il segretario della Lega è giusto che ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) Ildi cittadinanzaallo Stato oltre 8di euro l'anno. Una spesa che non accenna a calare. A dimostrazione che non si tratta di una misura temporanea di sostegno nell'attesa che il beneficiario riesca a trovare un lavoro. In pratica, sta diventando un sussidio a vita. L'importo medio dell'assegno è di 553 euro, con punte di oltre 700 euro. È il motivo per cui il centrodestra propone di farla finita con questo meccanismo giudicato perverso. Sono soprattutto Fratelli d'Italia e Lega a chiedere di cambiarlo radicalmente. Giorgia Meloni è perentoria: «Ildi cittadinanza per come è fatto va abolito». Matteo, fondamentalmente, è d'accordo. E propone di «lasciarloa chi non puòre». Per il segretario della Lega è giusto che ...

fattoquotidiano : Flat tax, per Salvini costa “come il reddito di cittadinanza”. Il ddl di Siri (firmato anche da lui) lo smentisce:… - tempoweb : Il Reddito ci costa 8 miliardi. Salvini: 'Resti solo per chi non lavora' - cagg1008 : @FlaGu52 @SempreLibero2 @di_reddito Gli Svizzeri dove mettono le scorie radioattive? E sopratutto sa quanto costa l… - Tikowell : @vonnigron @di_reddito Vanno messi in mare almeno a 15 miglia dalla costa. - bonannoercole : @GiorgiaMeloni Un consiglio: rivedete i termini della comunicazione in materia di annullamento del reddito di citta… -