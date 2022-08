Il presidenzialismo? Perché i dem sono campioni di propaganda (Di domenica 28 agosto 2022) Se il dibattito sulle riforme istituzionali, a cominciare da quelle rivolte in senso presidenzialista, registrasse opposti convincimenti tecnici e politici, sarebbe un conto. Un altro conto è che si sviluppi lungo la linea retorico-propagandistica per cui una qualunque riforma della struttura esecutiva e rappresentativa dell'ordinamento preluderebbe a chissà quale involuzione autoritaria. Quel che va meglio a chi avversa ideologicamente la dotazione di diversi poteri presidenziali, e un diverso modo di intenderne la legittimazione, è la specie di tutela commissariale, sostanzialmente incontrollata e sotterraneamente invasiva, cui si è risolta nei decenni la funzione presidenziale. Ciò che va sotto il nome di "moral suasion" altro non è mai stato che un'opera di inesausta interferenza - ora intimidatoria, ora di compiacente smistamento di lasciapassare e interdetti- che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Se il dibattito sulle riforme istituzionali, a cominciare da quelle rivolte in senso presidenzialista, registrasse opposti convincimenti tecnici e politici, sarebbe un conto. Un altro conto è che si sviluppi lungo la linea retorico-propagandistica per cui una qualunque riforma della struttura esecutiva e rappresentativa dell'ordinamento preluderebbe a chissà quale involuzione autoritaria. Quel che va meglio a chi avversa ideologicamente la dotazione di diversi poteri presidenziali, e un diverso modo di intenderne la legittimazione, è la specie di tutela commissariale, sostanzialmente incontrollata e sotterraneamente invasiva, cui si è risolta nei decenni la funzione presidenziale. Ciò che va sotto il nome di "moral suasion" altro non è mai stato che un'opera di inesausta interferenza - ora intimidatoria, ora di compiacente smistamento di lasciapassare e interdetti- che ha ...

