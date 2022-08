Il Papa apre la Porta Santa a L’Aquila, il significato di questo gesto (Di domenica 28 agosto 2022) Il 28 agosto Papa Francesco si è reso protagonista di un evento primo nello storia aprendo la Porta Santa presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila. Il Pontefice, dopo aver celebrato la Messa nella città abruzzese vittima del devastante terremoto del 2009, ha compiuto il rito di apertura. Il 29 settembre 1294 Pietro da Morrone, Papa da un mese, emise una bolla con la quale concesse la remissione dei peccati a coloro che, pentiti e confessati, si fossero recati nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio di L’Aquila. Noto come la Perdonanza Celestina, questo rito si celebra il 28 agosto e il giorno dopo. @Credits AnsaSi tratta dell’indulgenza plenaria, concessa a chiunque passi attraverso quella che è ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 agosto 2022) Il 28 agostoFrancesco si è reso protagonista di un evento primo nello storiando lapresso la Basilica diMaria di Collemaggio a. Il Pontefice, dopo aver celebrato la Messa nella città abruzzese vittima del devastante terremoto del 2009, ha compiuto il rito di apertura. Il 29 settembre 1294 Pietro da Morrone,da un mese, emise una bolla con la quale concesse la remissione dei peccati a coloro che, pentiti e confessati, si fossero recati nella Basilica diMaria di Collemaggio di. Noto come la Perdonanza Celestina,rito si celebra il 28 agosto e il giorno dopo. @Credits AnsaSi tratta dell’indulgenza plenaria, concessa a chiunque passi attraverso quella che è ...

stefano_gatto97 : RT @tg2rai: Il #Papa all'Aquila per la perdonanza celestiniana, apre la porta santa di #Collemaggio. 'Nei luoghi del terremoto, per la rico… - CiaoKarol : Papa Francesco apre la Porta Santa, e dà inizio al Giubileo celestiniano. Perchè l’evento è storico: Al via a L’Aqu… - CiaoKarol : Papa Francesco apre la Porta Santa, e dà inizio al Giubileo celestiniano. Perchè l’evento è storico Francesco è il… - opinio_mea : @pietroraffa Si ma trattasi di sforzo di pensiero: cogliere la problematicità e centralità della questione energe… - AnsaAbruzzo : ++ Papa Francesco apre Porta Santa Collemaggio ++ -