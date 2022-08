Il Papa all’Aquila riabilita Celestino V, Dante sbagliava, era un uomo del sì. Chiesa estranea a logiche di potere (Di domenica 28 agosto 2022) Il Papa, in visita pastorale all’Aquila, presiedendo la messa sul piazzale della Basilica di Santa Maria in Collemaggio, riabilita Celestino V e invita i fedeli a fare tesoro del suo messaggio: “Oggi celebriamo l’Eucaristia in un giorno speciale per questa città e per questa Chiesa: la Perdonanza Celestiniana. Qui sono custodite le reliquie del santo Papa Celestino V. Quest’uomo sembra realizzare pienamente ciò che abbiamo ascoltato nella prima Lettura: ‘Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore’ . Erroneamente – dice Bergoglio ricordiamo la figura di Celestino V come “colui che fece il gran rifiuto”, secondo l’espressione di Dante nella Divina Commedia; ma ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) Il, in visita pastorale, presiedendo la messa sul piazzale della Basilica di Santa Maria in Collemaggio,V e invita i fedeli a fare tesoro del suo messaggio: “Oggi celebriamo l’Eucaristia in un giorno speciale per questa città e per questa: la Perdonanza Celestiniana. Qui sono custodite le reliquie del santoV. Quest’sembra realizzare pienamente ciò che abbiamo ascoltato nella prima Lettura: ‘Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore’ . Erroneamente – dice Bergoglio ricordiamo la figura diV come “colui che fece il gran rifiuto”, secondo l’espressione dinella Divina Commedia; ma ...

