Il Papa a L'Aquila per la Perdonanza celestiniana conforta i familiari delle vittime del sisma: "La rinascita è un dono. Fate tesoro della sofferenza" (Di domenica 28 agosto 2022) Il Papa a L'Aquila ha celebrato la 728esima Perdonanza celestiniana: in questa circostanza, ha confortato i familiari delle vittime del sisma del 2009, sottolineandone la resilienza e la capacità di rinascere da dolore. Il Papa a L'Aquila per la Perdonanza celestiniana Con il bastone d'ulivo del Getsemani che gli è stato consegnato dal sindaco de L'Aquila Pierluigi Biondi, Papa Francesco ha battuto tre colpi per poi aprire la Porta Santa alle 11:28 di domenica 28 agosto per celebrare la 728esima Perdonanza celestiniana. Durante l'omelia della messa celebrata dinanzi alla basilica di

