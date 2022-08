Il Papa a L’Aquila: “Che sia davvero capitale di perdono, pace e riconciliazione” (Di domenica 28 agosto 2022) Papa Francesco Bergoglio si è recato a L’Aquila per la Perdonanza Celestiniana. Lì, nel centro di Piazza del Duomo, accanto alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio e nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, ha parlato agli aquilani, ai familiari delle vittime del terremoto che sconvolse l’Italia nel 2009, agli italiani e non solo. Oggi Bergoglio sarà il primo pontefice nella storia a effettuare il rito dell’apertura della Porta santa, bussando tre volte, con il ramo d’ulivo del Getsemani. Leggi anche: Israele, scoperta la posizione di Betsaida: la biblica città natale di San Pietro Il Papa a L’Aquila: la forza degli aquilani Nella mattinata di oggi, il Pontefice ha più volte sottolineato l’importanza e la forza d’animo del popolo aquilano che, da ben 13 anni non perdono la speranza di poter ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022)Francesco Bergoglio si è recato aper la Perdonanza Celestiniana. Lì, nel centro di Piazza del Duomo, accanto alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio e nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, ha parlato agli aquilani, ai familiari delle vittime del terremoto che sconvolse l’Italia nel 2009, agli italiani e non solo. Oggi Bergoglio sarà il primo pontefice nella storia a effettuare il rito dell’apertura della Porta santa, bussando tre volte, con il ramo d’ulivo del Getsemani. Leggi anche: Israele, scoperta la posizione di Betsaida: la biblica città natale di San Pietro Il: la forza degli aquilani Nella mattinata di oggi, il Pontefice ha più volte sottolineato l’importanza e la forza d’animo del popolo aquilano che, da ben 13 anni nonla speranza di poter ...

