Il Papa a L’Aquila abbraccia i familiari delle vittime del terremoto

(Di domenica 28 agosto 2022)– Al via la visita lampo diFrancesco in Abruzzo. Appena 5 ore, da programma, nel capoluogo per la celebrazione della messa nella basilica di Collemaggio che dà il via alla Perdonanza celestiniana. Francesco arriva in elicottero allo Stadio Gran Sasso, dove viene accolto dalle autorità, civili ed ecclesiastiche, locali. Poi la visita al Duomo, nel cuore del centro storico de. I segni del sisma dell’aprile 2009 sono ancora visibili. In privato, sulla sedia a rotelle, Francesco, accompagnato dal cardinale Petrocchi, entra nella chiesa. Fuori, sul sagrato, centinaia di persone, chi con un fazzoletto, chi con le bandierine del Vaticano, lo aspetta per ascoltare le sue parole. Da Bergoglio arriva un messaggio di speranza, preceduto da un ringraziamento: “Anzitutto vi ringrazio per la vostra testimonianza di fede: pur ...