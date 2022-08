Il Napoli si ferma con la Fiorentina | pareggio senza reti Sei squadre in vetta con 7 punti

Luxgraph : La Fiorentina ferma il Napoli, l'Empoli non va oltre l'1-1 a Lecce - Cl3avy : UE UAGLIO NOI AGG FATT 9 GGOLL IN DU PARTIT E CHI CI FERMA PIU UAGLIU STA TORNAND IL GRANDE NAPOLI FOZZA NAPOLI FOZZA SPALLETTI - VIOLA_MARTELLA : RT @RobertoRenga: Il Napoli si ferma a Firenze, dove i viola giocano molto bene e mostrano un solo difetto: concludono poco. Parlerà di rid… - Edorsi53 : RT @RobertoRenga: Il Napoli si ferma a Firenze, dove i viola giocano molto bene e mostrano un solo difetto: concludono poco. Parlerà di rid… - _SimoViola_ : Una grande ACF Fiorentina FERMA Un NAPOLI OSANNATO DALLE FOLLE. un Napoli che sbatte contro un sontuoso AMRABAT! UN… -

... sceglie invece la continuità Luciano Spalletti: l'avvio di gara sembra dar ragione al tecnico natio di Karlsruhe, con la Fiorentina - e Sottil in particolare - particolarmente pimpante ; il, ...Per gli scaligeri arriva, invece, la seconda sconfitta in 3 gare, con la squadra che rimane cosìin classifica con un solo punto all'attivo. Il primo squillo è dei padroni di casa e porta la ...La Fiorentina ferma il nuovo Napoli di Raspadori: 0-0 al Franchi. Sei squadre in testa a sette punti. Migliore in campo Amrabat ...La Fiorentina ferma la corsa alla vetta solitaria del Napoli bloccando i partenopei sullo zero a zero al Franchi. E’ un pareggio che ovviamente accontenta maggiormente i toscani autori di una prestazi ...