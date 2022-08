Il murale di TvBoy su Paolo Borsellino è stato vandalizzato

(Di domenica 28 agosto 2022) AGI- Alla vigilia dell'anniversario dell'omicidio di mafia di Libero Grassi qualcuno haildiche ritrae, nel centro storico di Palermo. E' avvenuto nella notte fra sabato e oggi, ma la notizia si è appresa soltanto nelle scorse ore. ; Ilsi trova fra le vie Alessandro Paternostro e Lungarini: a essere preso di mira il volto del giudice ucciso dalla mafia, sfregiato con un punteruolo. Indaga la polizia e per il fatto ha espresso la propria indignazione il presidente della commissione nazionale Antimafia, Nicola Morra: "Non è una minchiata", ha detto in un post su Facebook. Il gesto ècondannato anche dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: "E' allo stesso tempo un'offesa intollerabile alla memoria di un ...

SkyTG24 : Palermo, vandalizzato il murale di TvBoy dedicato a Paolo Borsellino - lacuocagalante : @tvboy un tocco di colore e il #murale di #PaoloBorsellino tornerà a risplendere in memoria del suo ricordo. Siamo… - palermo24h : Palermo, vandalizzato murale di Paolo Borsellino di TvBoy - imarkez : RT @AnsaSicilia: Vandalizzato a Palermo murale di TvBoy su Paolo Borsellino. Morra, segnale intenzionale su mafia che sta prevalendo | #ANS… - MarcoSforzato : RT @GDS_it: Vandalizzato nel centro storico di Palermo il murale di TvBoy che ritrae Paolo Borsellino. L’opera si trova fra via Paternostro… -

Ildedicato a Paolo Borsellino è stato realizzato danello scorso mese di maggio , in occasione del trentennale delle stragi. Nel 2021 lo street artist, il cui vero nome è Salvatore ...Vandalizzato nel centro storico di Palermo ildiche ritrae Paolo Borsellino. L'opera si trova fra via Paternostro e Via Lungarini a Palermo. Qualcuno ha sfregiato il volto del giudice ucciso dalla mafia. "Questa non è una semplice '...Vandalizzato il murale che raffigura Paolo Borsellino, l'opera di TvBoy, tra via Paternostro e Via Lungarini, a Palermo.Vandalizzato nel centro storico di Palermo il murale di TvBoy che ritrae Paolo Borsellino. L'opera si trova fra via Paternostro e Via Lungarini a Palermo. Qualcuno ha sfregiato il volto del giudice uc ...