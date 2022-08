Il Milan vince ai rigori sulla Samp la Supercoppa Italiana – 28 agosto 1994 – VIDEO (Di domenica 28 agosto 2022) Il 28 agosto 1994 la Supercoppa Italiana si decide per la prima volta ai calci di rigore: così il Milan supera la Samp Il 28 agosto 1994, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, è andata in scena la Supercoppa Italiana delle prime volte. Mai prima il trofeo si era deciso ai calci di rigore, mai nell’albo d’oro della manifestazione era comparsa per tre anni di fila la stessa squadra. A riuscirci, invece, è stato il Milan, che ha estratto il biglietto vincente alla lotteria dal dischetto contro la Sampdoria. I tempi regolamentari si erano conclusi sull1-1, punteggio firmato da Mihajlovic e – nel finale – da Gullit. Iscriviti alla newsletter ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Il 28lasi decide per la prima volta ai calci di rigore: così ilsupera laIl 28, allo Stadio Giuseppe Meazza dio, è andata in scena ladelle prime volte. Mai prima il trofeo si era deciso ai calci di rigore, mai nell’albo d’oro della manifestazione era comparsa per tre anni di fila la stessa squadra. A riuscirci, invece, è stato il, che ha estratto il bigliettonte alla lotteria dal dischetto contro ladoria. I tempi regolamentari si erano conclusi sull1-1, punteggio firmato da Mihajlovic e – nel finale – da Gullit. Iscriviti alla newsletter ...

