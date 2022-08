Il Liverpool considera la finestra di trasferimento di fine estate per la stella della Premier League

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, ilstando il centrocampista dei Wolves Ruben Neves come un potenziale obiettivo diper risolvere i loro problemi nel mezzo del parco. Il nazionale portoghese ha una superba gamma di passaggi e un occhio per i gol da centrocampo, avendo brillato nel suo periodo innel corso degli anni per dimostrare che potrebbe sicuramente fare il salto in un big six club. Un rapporto di 90 minuti ora menziona Neves come un’opzione per il, ed è facile immaginare che sia adatto allo stile di calcio di Jurgen Klopp. I fan dei Reds sperano senza dubbio che ci sia del vero in questa speculazione, con Neves che sembra l’ideale per le esigenze del club per il momento nel mezzo di ...