Il Covid a scuola | niente Dad per gli alunni positivi Il vademecum del ministero TUTTE LE NOVITA'

AlexBazzaro : Speranza: 'A settembre a scuola senza mascherina, poi si valuta' Tu e il resto del circo Covid dal 26 settembre no… - SkyTG24 : #Covid19, Speranza: 'A settembre a scuola senza mascherina, poi si valuta' - fattoquotidiano : La Crusca contro i ministeri per la circolare incomprensibile su scuola e Covid. “Troppe parole inglesi e linguaggi… - andrevam83 : RT @ProfMBassetti: Le parole del Ministro della Salute sulla possibilità di rimettere l’obbligo di mascherine a scuola sono imbarazzanti. I… - marsion65 : RT @LUIGIVACCARO5: Covid, Speranza: 'A settembre a scuola senza mascherina, poi si valuta' | Sky TG24 CHI DI SPERANZA VIVE DISPERATO MUORE… -

Sky Tg24

Per il rientro aè necessario l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con ... 2) Permangono i monitoraggiSì. In continuità con gli anni precedenti, si conferma l'...Ci si prepara per il rientro aIl documento del ministero dell'Istruzione contiene una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili, in risp ...Gli alunni positivi non possono seguire le lezioni in Didattica digitale integrata: "la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i ...