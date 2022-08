gatta_pantera : RT @ilgiornale: La coalizione di centrodestra al 47.4% nella rilevazione Termometro politico stacca Letta e compagni, fermi al 27.7%. Renzi… - nicolosi_nadia : Il centrodestra schianta la sinistra, delude il Terzo polo: gli ultimi sondaggi Buona sera. Rispondo in sintesi:… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: La coalizione di centrodestra al 47.4% nella rilevazione Termometro politico stacca Letta e compagni, fermi al 27.7%. Renzi… - ilgiornale : La coalizione di centrodestra al 47.4% nella rilevazione Termometro politico stacca Letta e compagni, fermi al 27.7… - bari_times : Il centrodestra schianta la sinistra, delude il Terzo polo: gli ultimi sondaggi -

ilGiornale.it

Lega e Forza Italia hanno rispettivamente il 14.3% e il 7.2% delle preferenze degli elettori in questo sondaggio e rappresentano una fonte di voti importantissima per il. Il Partito ......in tutte le elezioni: alle politiche del 2013 racimola lo 0,24 alla Camera, solo 13mila preferenze alle successive Europee. L'insuccesso non scalfisce il suo sogno da leader delNota del sondaggio:. a) Sondaggio realizzato da Termometro politico;. b) Estensione territoriale: nazionale;. c) Totale rispondenti: 5300;. d) Interviste effettuate nel periodo 23 e il 25 agosto 2022 ...La coalizione di centrodestra al 47.4% nella rilevazione Termometro politico stacca Letta e compagni, fermi al 27.7%. Renzi e Calenda sotto il 5% ...