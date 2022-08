Il caro energia irrompe nella campagna elettorale Pressing dei partiti sul governo

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - Agenzia_Ansa : Due hotel di Rimini contro il caro energia: 'Aria condizionata a pagamento' #ANSA - LaVeritaWeb : L’Ue ha lasciato soli gli Stati nella guerra economica alla Russia. La soluzione più rapida ed efficace è creare un… - marcoregni : RT @lucianoghelfi: Da #PalazzoChigi fanno sapere che le misure contro il caro #bollette non sono imminenti. Il governo è al lavoro sul doss… - forestale82 : RT @erretti42: La ricetta di Letta sul caro energia: fissare un tetto nazionale di 100 euro/Megawattora al prezzo dell’energia elettrica. I… -

Il leader dem: "Emergenza bollette ora è la priorità" "L' emergenza bollette è la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Le iniziative che prenderà ...Alla base dei rincari " spiega il Codacons " i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal, e la crisi delle materie prime che ha fatto salire ...Il caro energia accende la corsa verso le elezioni del 25 settembre. Dopo le polemiche alzatesi intorno alla proposta di un “time out” dalla campagna elettorale per fronteggiare l'emergenza, lanciata ...Bari, 28 agosto 2022, (Foggiasera.it) - «Il caro bollette, divenuto insostenibile, rischia di far soccombere il settore turistico pugliese». Lo dice all’AGI il presidente di Federalberghi Puglia e vic ...