Il bambino guida il motoscafo (ma non vede nulla). E il papà lo filma: 'Vai capitano, sei il più forte' (Di domenica 28 agosto 2022) Non è la prima volta, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima: ancora un bambino alla guida di un motoscafo a Napoli , con tanto di video diventato poi virale su TikTok . La denuncia arriva dal ... Leggi su leggo (Di domenica 28 agosto 2022) Non è la prima volta, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima: ancora unalladi una Napoli , con tanto di video diventato poi virale su TikTok . La denuncia arriva dal ...

leggoit : Il bambino guida il motoscafo (ma non vede nulla). E il papà lo filma: «Vai capitano, sei il più forte» VIDEO - ilmessaggeroit : Bambino guida motoscafo senza arrivare a controllare il timone, il padre lo incita e posta il video su Tik Tok. Bor… - 17_Peppe : RT @Stgcz1: @napolitown Entrambi, ovviamente, sono già in declino fisico. La differenza è che Ibra fa da chioccia e guida alla squadra, men… - Stgcz1 : @napolitown Entrambi, ovviamente, sono già in declino fisico. La differenza è che Ibra fa da chioccia e guida alla… - ilSalvagenteit : Guida all'acquisto di un #fasciatoio sicuro per il tuo bambino: consigli e suggerimenti -