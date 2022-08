Ignazio Moser e Cecilia divertono i fan a Trento | “Una giornata nel bosco” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 28 agosto 2022)Rodriguez a, unanel: le parole dei due ex gieffiniRodriguez dopo aver trascorso questa lunga estate in varie città d’Italia nelle ultime ore hanno raggiunto una nuova meta. I due ex gieffini dopo la Sardegna e l’Isola di Albarella sono sbarcati adai familiari dello sportivo.prima di tornare a Milano per riprendere tutti gli appuntamenti di lavoro e continuare a stupire i propri fan con nuovi progetti hanno fatto una sosta speciale.sono sempre più innamorati ed uniti, la loro storia d’amore fa sognare intere generazioni. Entrambi da ...