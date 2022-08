I test cosmetici sugli animali non hanno nulla a che fare con la scienza: la petizione (Di domenica 28 agosto 2022) Nati sotto una cattiva stella, gli animali impiegati nella vivisezione diventano dopo la morte un approssimativo elenco di numeri e istogrammi destinati agli specialisti. Nessuno li piange, nessuno li ricorda, nessuno vorrà mai sapere chi fossero e cosa sentissero. E se pensate che nel settore dei cosmetici le cose vadano diversamente, siete fuori strada. Dieci anni dopo essere stati messi al bando dal Regolamento del 2013, i test animali per i cosmetici sono in ripresa in tutta Europa. Ed è contro questa ingrata deriva che un centinaio di associazioni animaliste europee hanno fatto quadrato attorno a Peta, promuovendo una raccolta firme, Save Cruelty Free Cosmetics, che ha superato il milione di adesioni ed è ormai prossima alla conclusione. Due le richieste avanzate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Nati sotto una cattiva stella, gliimpiegati nella vivisezione diventano dopo la morte un approssimativo elenco di numeri e istogrammi destinati agli specialisti. Nessuno li piange, nessuno li ricorda, nessuno vorrà mai sapere chi fossero e cosa sentissero. E se pensate che nel settore deile cose vadano diversamente, siete fuori strada. Dieci anni dopo essere stati messi al bando dal Regolamento del 2013, iper isono in ripresa in tutta Europa. Ed è contro questa ingrata deriva che un centinaio di associazioniste europeefatto quadrato attorno a Peta, promuovendo una raccolta firme, Save Cruelty Free Cosmetics, che ha superato il milione di adesioni ed è ormai prossima alla conclusione. Due le richieste avanzate ...

