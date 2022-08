I produttori della fiction tv che causò l’incendio a Stromboli vogliono fare altre riprese Il sindaco | Decidano gli abitanti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 agosto 2022) I rappresentanti“11 Marzo film”, la societa’ che sta realizzando lasulla “Protezione civile” e sul cui set si sviluppo’ lo scorso 25 maggioche devasto’ la montagna di, hanno richiesto alRiccardo Gullo un permesso, per girare sull’isola, le scene mancanti per ultimare la produzione televisiva. La richiesta, avanzata, al momento, in via informale, sara’ ufficializzata nei prossimi giorni. Lo ha comunicato alla popolazione, lo stesso primo cittadino, durante un incontro con gli, evidenziando che, prima di dare una risposta, si riserva di discuterne con gli isolani. Intanto martedi’ arrivera’ a, per incontrare, i cittadini il capoProtezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Dopo ...