"I politici volevano favori", l'accusa della manager Asl sul caso Ruberti (Di domenica 28 agosto 2022) Parole pesanti, avallate già dai tribunali, quelle che l'ex direttore generale della Asl di Frosinone, Isabella Mastrobuono ha rilasciato all'Adnkronos. I riflettori sugli appalti dell'azienda sanitaria ciociara si sono accesi dopo la pubblicazione del video che riprende la lite tra Albino Ruberti, ex ufficio di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e già braccio destro di Nicola Zingaretti alla Regione e Vladimiro De Angelis, broker assai noto in zona e fratello di Francesco, quest'ultimo presidente del Consorzio Sviluppo Imprese, politico Pd di lungo corso e che, proprio a causa di quel video, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni del 25 settembre. Presenti e probabilmente coinvolti anche la consigliera regionale uscente, Sara Battisti - compagna di Ruberti - e il sindaco di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi. ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) Parole pesanti, avallate già dai tribunali, quelle che l'ex direttore generaleAsl di Frosinone, Isabella Mastrobuono ha rilasciato all'Adnkronos. I riflettori sugli appalti dell'azienda sanitaria ciociara si sono accesi dopo la pubblicazione del video che riprende la lite tra Albino, ex ufficio di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e già braccio destro di Nicola Zingaretti alla Regione e Vladimiro De Angelis, broker assai noto in zona e fratello di Francesco, quest'ultimo presidente del Consorzio Sviluppo Imprese, politico Pd di lungo corso e che, proprio a causa di quel video, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni del 25 settembre. Presenti e probabilmente coinvolti anche la consigliera regionale uscente, Sara Battisti - compagna di- e il sindaco di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi. ...

