I politici hanno scoperto che TikTok è irrinunciabile (Di domenica 28 agosto 2022) Quando nei primi giorni di novembre del 2019, il segretario della Lega, Matteo Salvini, sbarcò ufficialmente su TikTok, in tanti, per non dire quasi tutti, dentro e fuori il Palazzo della politica, commentarono questa scelta con una discreta dose di sorrisini e alzate di spalle. Diffidenza e scetticismo, in parte comprensibili, furono le reazioni dilaganti. Qualche settimana più tardi, fu Giorgia Meloni ad aprire un account sulla piattaforma, che allora tutti pensavano fosse solo un rifugio digitale per adolescenti brufolosi ma che iniziava già a crescere a ritmi maggiori di tutte le altre, tanto che oggi oltre il 67% degli iscritti ha più di 25 anni. In verità se vogliamo essere precisi, l'esordio della Meloni su TikTok, che è e rimane una piattaforma di contenuti più che un social network in senso stretto, c'era già stato prima pure di Salvini, ...

