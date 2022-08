I parchi d' arte da visitare a fine estate | anche per capire il clima

Leggi su gqitalia

(Di domenica 28 agosto 2022) Alladi un’in cui caldo e siccità sono entrati nel nostro lessico quotidiano, id'diventano la meta di un week end per due motivi: perché sono luoghi estremamente poetici da, e perché mostrano come ilstia diventando, forse più del tempo, la quarta dimensione della scultura. Id'nascono infatti per evolversi: nell'ambientale il confronto con il territorio, la materia scelta e l'azione progressiva della natura sull'opera raccontano molto di come sta cambiando il pianeta. Non solo: le scenografie offerte sono spesso la quinta ideale di performance e incontri irripetibili.Sella, Trentino Edoardo Tresoldi, Simbiosi (foto Giacomo ...