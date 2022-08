I concorrenti del Grande Fratello Vip votano? Sì ma c’è di mezzo il possibile astensionismo mentre Silvio Berlusconi invita ad andare alle urne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) Debutterà lunedì 19 settembre la nuova edizione del “Vip“. Il reality di Canale 5 deve però risolvere una grana “politica” ancora prima di partire, nulla a che vedere con il no di Rita Dalla Chiesa poi candidata da Forza Italia. Signorini ha scelto i nuoviche, nel rispetto delle normative anti-Covid, ancora esistenti, dovranno rispettare una quarantena di circa cinque giorni prima del debutto. Isolati in maniera preventiva negli alberghi. A soli sei giorni dal kick-off l’Italia andrà al voto e aisarà permesso di uscire dalla casa più spiata d’Italia per recarsi. I “vipponi” potranno scegliere sea votare o meno ma l’abbandono momentaneo si scontra con la prima volta con le normative anti-Covid. Dopo aver votato ...