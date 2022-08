HTC Desire 22 Pro disponibile ufficialmente anche in Italia (Di domenica 28 agosto 2022) Arriva in Europa, dopo mesi di attesa, il nuovo HTC Desire 22 Pro, che sancisce la rinascita del produttore taiwanese, fino a qualche anno fa sulla cresta dell’onda, anche per quanto riguarda il settore smartphone (poi scomparso misteriosamente dai radar). Il prezzo del dispositivo è di 459 euro, che probabilmente molti appassionati saranno disposti ad investire per aggiudicarsi il prodotto dell’amato brand (che è rimasto nel cuore di chi in passato ha avuto modo di provare un telefono sfornato da questo OEM). HTC Desire 22 Pro monta uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione pari a 2412 x 1080 pixel con frequenza di refresh rate a 120Hz, ormato 20:9 e protezione Corning Gorilla Glass. Il telefono è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 695 con processo di produzione a 6nm, con scheda grafica Adreno 619, 8GB di RAM e 128GB ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Arriva in Europa, dopo mesi di attesa, il nuovo HTC22 Pro, che sancisce la rinascita del produttore taiwanese, fino a qualche anno fa sulla cresta dell’onda,per quanto riguarda il settore smartphone (poi scomparso misteriosamente dai radar). Il prezzo del dispositivo è di 459 euro, che probabilmente molti appassionati saranno disposti ad investire per aggiudicarsi il prodotto dell’amato brand (che è rimasto nel cuore di chi in passato ha avuto modo di provare un telefono sfornato da questo OEM). HTC22 Pro monta uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione pari a 2412 x 1080 pixel con frequenza di refresh rate a 120Hz, ormato 20:9 e protezione Corning Gorilla Glass. Il telefono è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 695 con processo di produzione a 6nm, con scheda grafica Adreno 619, 8GB di RAM e 128GB ...

Tech4D_ : HTC torna in Italia: arriva Desire 22 Pro, ma non costa un po’ troppo? - TuttoAndroid : HTC lancia Desire 22 Pro in Italia: costa 459 euro, assurdo - Roby_Passarelli : HTC Desire 22 Pro ufficialmente disponibile in Italia - chikistrakiz : Ojo ! Serán obsoletos al entrar Android 13 : Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2. HTC: Desire 500. Lenovo:… -