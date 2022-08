Hamilton risponde ad Alonso: «Almeno ora so cosa pensa di me, ma non mi interessa molto» (Di domenica 28 agosto 2022) Scintille tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton durante il Gp del Belgio. I due sono stati coinvolti, all’inizio della corsa, in un combattutissimo testa a testa, concluso con un contatto che ha costretto Hamilton al ritiro. Il pilota della Mercedes ha impattato la Alphine di Alonso tentando un sorpasso pressoché impossibile, che l’ex ferrarista ha commentato, visibilmente scosso, in team radio, definendo il collega “un idiota”. Più tardi, quando Hamilton è arrivato in sala stampa, ha scherzato sulla rabbia di Alonso. E a Dazn ha dichiarato: «Tutti mi hanno riferito quello che ha detto. Ora Almeno so cosa pensa di me. Ma non mi interessa molto». Lo ha fatto scherzando, forse per sminuire quanto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Scintille tra Fernandoe Lewisdurante il Gp del Belgio. I due sono stati coinvolti, all’inizio della corsa, in un combattutissimo testa a testa, concluso con un contatto che ha costrettoal ritiro. Il pilota della Mercedes ha impattato la Alphine ditentando un sorpasso pressoché impossibile, che l’ex ferrarista ha commentato, visibilmente scosso, in team radio, definendo il collega “un idiota”. Più tardi, quandoè arrivato in sala stampa, ha scherzato sulla rabbia di. E a Dazn ha dichiarato: «Tutti mi hanno riferito quello che ha detto. Orasodi me. Ma non mi». Lo ha fatto scherzando, forse per sminuire quanto ...

