Gul Masali trama puntata 10 del 28 Agosto 2022

(Di domenica 28 agosto 2022) Toprak, che ha ceduto ai suoi sentimenti e non riesce a tenersi lontano da Gonca, è impotente. Dicendo tutto quello che sa, dice che ha fatto di tutto affinché Gonca non venisse danneggiato. Gonca, invece, è molto deluso e non vuole rivedere Toprak. La Terra, contorta dal profondo rimpianto e dal dolore, deve fare qualcosa L'articolo proviene da MediaTurkey.