Guendalina Tavassi possibile opinionista del GF Vip? La rivelazione

(Di domenica 28 agosto 2022) L’ex naufragadel GFnelle prossime edizioni? L’ipotesi Persono pronte a spalancarsi nuove porte dopo il suo cammino, interrotto anzitempo, all’Isola dei famosi. La influencer ed ex gieffina, intervistata da ThePipolGossip, ha parlato della possibilità di ricoprire in futuro il ruolo dinel programma condotto da Alfonso Signorini, anche se il suo desiderio sarebbe un altro: “Condurre un reality, sogno in grande, ma lo spero tanto. Se devo andarci con i piedi di piombo inizierei a sperare di fare l’al “GF” o in qualunque altro reality. Sarei adatta, non ho dubbi! Spero prima o poi se ne accorga chi di dovere.” Guenda è poi ...

76Patrizio : Guendalina Tavassi, la figlia partecipa a Miss Italia: nome, età, foto - infoitcultura : Guendalina Tavassi, la figlia partecipa a Miss Italia: nome, età, foto - LadyNews_ : La figlia di #GuendalinaTavassi e #RemoNicolini approda a #MissItalia: #Gaia passa alle semifinali - farwaQueen4 : La figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia: Gaia Nicolini passa alle semifinali - IqraAsa95632426 : La figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia: Gaia Nicolini passa alle semifinali -

ilmattino.it

una ex protagonista dell'ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, ha concesso un'intervista ai microfoni di Thepipolgossip . L'ex naufraga non ha nascosto un suo ...in un'intervista torna a parlare della sua esperienza a Cayo Cochinos e svela i nomi di chi non vorrebbe mai più rivedere. Tra questi non potevano scerto mancare Jeremias Rodriguez ... Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi torna all'attacco di Jeremias: la reazione su Instagram scatena il web Per Guendalina Tavassi sono pronte a spalancarsi nuove porte dopo il suo cammino, interrotto anzitempo, all’Isola dei famosi. La influencer ed ex gieffina, intervistata da ThePipolGossip, ha parlato ...Alle semifinali di Miss Italia di quest’anno che si sono svolte negli scorsi giorni, la figlia di una ex naufraga della scorsa edizione de ...