Governo Usa verso la svolta, stop ai vaccini Covid gratuiti. Affidato al mercato il prezzo delle fiale potrebbe più che triplicare (Di domenica 28 agosto 2022) Il Governo statunitense pianifica la fine dei vaccini e dei trattamenti per il Covid gratuiti per tutti. A pagare non sarà più lo stato ma le assicurazioni (per chi ce l'ha) o i singoli. Martedì, riporta il quotidiano statunitense Wall Street Journal, si terrà una riunione alla Casa Bianca per affrontare la questione con le parti coinvolte, case farmaceutiche, assicurazioni, etc. La lotta alla pandemia viene quindi affidata al mercato. Una strategia su cui sembrano concordare sia Joe Biden che Donald Trump. "Abbiamo la consapevolezza che ad un certo punto dovremo passare al mercato e al business as usual, stiamo iniziando a preparare questa operazione", ha detto Dawn O'Connell del dipartimento della Salute statunitense.

