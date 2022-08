Golf: Tour Championship 2022, il maltempo ferma il terzo giro. Scheffler e Schauffele in lotta per la vittoria (Di domenica 28 agosto 2022) Il terzo giro del Tour Championship 2022, che decide chi si prende tutto nei playoff della FedEx Cup, è stato sospeso per pesanti intemperie meteorologiche poco dopo la metà del terzo giro, quando a doverlo completare erano (e, in sostanza, sono) in 14. La ripresa delle operazioni è fissata per le 9:45 della mattina, le 15:45 in Italia, con le prime partenze dell’ultimo giro alle 11:16 (17:16) e le ultime alle 13:50 (19:50). Al momento dello stop la lotta è tra Scottie Scheffler e Xander Schauffele, con il numero 1 del mondo a -19 e il suo più diretto inseguitore a -18. Nondimeno, il californiano, oltre al 2° posto generale, è il migliore per quanto riguarda lo score effettivo, che sarebbe di -12 e che ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Ildel, che decide chi si prende tutto nei playoff della FedEx Cup, è stato sospeso per pesanti intemperie meteorologiche poco dopo la metà del, quando a doverlo completare erano (e, in sostanza, sono) in 14. La ripresa delle operazioni è fissata per le 9:45 della mattina, le 15:45 in Italia, con le prime partenze dell’ultimoalle 11:16 (17:16) e le ultime alle 13:50 (19:50). Al momento dello stop laè tra Scottiee Xander, con il numero 1 del mondo a -19 e il suo più diretto inseguitore a -18. Nondimeno, il californiano, oltre al 2° posto generale, è il migliore per quanto riguarda lo score effettivo, che sarebbe di -12 e che ...

