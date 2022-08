Golf | Thriston Lawrence batte Matt Wallace al playoff di spareggio dell’Omega European Masters Laporta 16° | miglior italiano

(Di domenica 28 agosto 2022) Considerando il fatto che lo Joburg Open l’ha vinto in condizioni del tutto particolari, il sapore del successo all’Omega2022 è, per, di quelli belli. Ed arriva alla prima buca di, dopo che non era stato perfetto nell’ultimo giro. Lo aveva raggiuntoa quota -18, ma il sudafricano ha chiuso in par la buca 18, mentre l’inglese ha spedito a sinistra il putt che lo avrebbe mantenuto in corsa. 62 64 67 69 lo score del vincitore, che sale al 9° posto della Race to Dubai, 64 64 68 66 quello del secondo. In terza posizione arriva l’altro inglese Richard Mansell, a -16, seguito a -15 dallo spagnolo Jorge Campillo, dal francese Antoine Rozner e dallo scozzese Scott Jamieson. Settima posizione per l’altro iberico ...

