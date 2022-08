Gnonto, non solo il Leeds: un altro club inglese sulle tracce dell’attaccante azzurro (Di domenica 28 agosto 2022) Il talento azzurro Gnonto è seguito dal Leeds ma non solo: in Premier League piace a un altro club Il baby talento dell’Italia Willy Gnonto veste ancora la maglia dello Zurigo, ma su di lui di sarebbe gli occhi di alcuni club di Premier League. Il Leeds lo segue da tempo, ma nelle ultime ore anche un’altra squadra inglese si sarebbe interessata a lui. Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti, il Bournemouth si sarebbe messo sulle tracce di Gnonto. Il d.t. dei rossoneri Hughes era presente la settimana scorsa durante il match tra Hearts e Zurigo così da visionare da vicino l’attaccante azzurro. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Il talentoè seguito dalma non: in Premier League piace a unIl baby talento dell’Italia Willyveste ancora la maglia dello Zurigo, ma su di lui di sarebbe gli occhi di alcunidi Premier League. Illo segue da tempo, ma nelle ultime ore anche un’altra squadrasi sarebbe interessata a lui. Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti, il Bournemouth si sarebbe messodi. Il d.t. dei rossoneri Hughes era presente la settimana scorsa durante il match tra Hearts e Zurigo così da visionare da vicino l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News ...

