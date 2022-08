Gli avvocati di Pogba rispondono alla minaccia del fratello | “I fatti sono stati denunciati alla polizia”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 13:26:30 Giorni caldissimi per il calcio italiano! La dichiarazione di Mathiasin cui annuncia che farà rivelazioni “esplosive” sulla suapaolo, attuale giocatore della Juventus; il tuo avvocato Raffaello Pimenta, erede dell’impero di Mino Raiola; Y Kylian Mbappcalciatore del PSG, ha causato a enorme shock sia nel loro ambiente che nel mondo del calcio. Il MathiasSembra serio, dal momento che arriva a dirlo “è probabile che tutto ciò sia esplosivo e faccia molto rumore”. la reazione Quindi il risposta di quelli riferiti alle parole di Mathias non si è fatto attendere. “Purtroppo, Le recenti pubblicazioni di Mathiasnei social network nonuna sorpresa e seguire altri tentativi per un lungo periodo di tentativo di estorcere denaro ...