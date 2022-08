Giudice sportivo: tre club multati tra cui Lazio e Roma, tra i giocatori solo Ekdal squalificato | Serie A (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 16:19:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il Giudice sportivo rende note le decisioni dopo la 3ª giornata di Serie A. a) SOCIETA Roma: Ammenda di € 15.000 00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, al 9 0 del primo tempo ed al 28 0 del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato alcuni bicchieri di carta semipieni nei settori adiacenti occupati dalla tifoseria avversaria senza che si registrassero danni a persone o cose; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Lazio: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Lazio ... Leggi su justcalcio (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 16:19:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ilrende note le decisioni dopo la 3ª giornata diA. a) SOCIETA: Ammenda di € 15.000 00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 9 0 del primo tempo ed al 28 0 del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato alcuni bicchieri di carta semipieni nei settori adiacenti occupati dalla tifoseria avversaria senza che si registrassero danni a persone o cose; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc....

