Giudice Sportivo Serie A, le sanzioni dopo gli anticipi della 3a giornata (Di domenica 28 agosto 2022) Il Giudice Sportivo ha reso note le sensazioni dopo i primi anticipi della 3a giornata di Serie A Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso note le sensazioni dopo i primi anticipi della 3a giornata di Serie A. Una giornata di squalifica per Albin Ekdal dello Spezia, espulso per doppia ammonizione nel match contro il Sassuolo. 15mila euro di multa alla Roma “per avere i suoi sostenitori, al 9° del primo tempo e al 28° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Per avere, inoltre, i suoi sostenitori nel corso della gara e al ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Ilha reso note le sensazionii primi3adiA IlGerardo Mastrandrea ha reso note le sensazionii primi3adiA. Unadi squalifica per Albin Ekdal dello Spezia, espulso per doppia ammonizione nel match contro il Sassuolo. 15mila euro di multa alla Roma “per avere i suoi sostenitori, al 9° del primo tempo e al 28° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatoresquadra avversaria. Per avere, inoltre, i suoi sostenitori nel corsogara e al ...

