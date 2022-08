Giorgio Minisini | morto il papà Roberto | aveva 56 anni

(Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Grave lutto per il campione europeo e mondiale di nuoto artistico, per la prematura scomparsa del padrea soli 56. Lo rende noto la Federnuoto con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale., giudice internazionale, proprio in questi giorni era impegnato ai campionati europei tra élite e master, a Roma. Lascia la moglie Susanna De Angelis, ex sincronette ed allenatrice, e gli altri figli Diana (30) e Marco (28). Funweek.

Solo pochi giorni fae tutta la sua famiglia erano in festa per i successi dell'atleta azzurro del sincronizzato agli Europei di nuoto, oggi, purtroppo non c'è pi nulla da festeggiare. Questa mattina è ...Lutto per il campione di sincro: è scomparso il papà Roberto. Il cordoglio di Grando in un post: 'A nome mio personale e di tutta l'Amministrazione comunale di Ladispoli rivolgo le più sentite condoglianze alla ...Solo pochi giorni fa Giorgio Minisini e tutta la sua famiglia erano in festa per i successi dell’atleta azzurro del sincronizzato agli Europei di nuoto, oggi, purtroppo non c’è pi nulla da festeggiare ...Le condoglianze del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando Lutto per il campione di sincro Giorgio Minisini: è scomparso il papà Roberto. Il cordoglio di Grando in un post: “A nome mio personale e di ...