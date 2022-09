Giorgia Meloni, Tommaso Longobardi: tutti i segreti della campagne social FdI (Di domenica 28 agosto 2022) Longobardi sul suo ruolo ha le idee chiare e in un'intervista a ilGiorno si racconta. Sull'etichetta di ' Bestia nera ' che qualcuno gli affibbia risponde così: 'Credo che questi termini siano nati ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022)sul suo ruolo ha le idee chiare e in un'intervista a ilGiorno si racconta. Sull'etichetta di ' Bestia nera ' che qualcuno gli affibbia risponde così: 'Credo che questi termini siano nati ...

infoitcultura : Crozza imita Giorgia Meloni: “Mo che ce staccano er gas, me tocca de governà?” - roberta_raitano : Ogni volta che sento Giorgia Meloni parlare aggiungo un motivo nuovo per non votarla. Ogni giorno cade sempre più in basso. - guglielmograda1 : Neofascisti: una domanda Giorgia Meloni può essere etichettata come neofascista? La risposta è no è più una neodemo… - rumba15342942 : RT @elenabonetti: Questa polarizzazione sulla quale stanno tentando di trascinarci sia Enrico Letta sia Giorgia Meloni fa danni al Paese. F… - valeegiu1 : RT @sluchetti: @borghi_claudio @iofausto @_xenio_ Sto registrarndo strano fenomeno, virale. ??Simpatizzanti della Meloni che si 'formano' so… -