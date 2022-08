Giorgia, con quel vestito fa impazzire tutti | Che gambe (Di domenica 28 agosto 2022) I fan di Giorgia hanno perso la testa davanti alla foto della loro beniamina: avete visto che gambe pazzesche? Guardatela con quel vestito. La rinomata cantante è tornata ancora una volta a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione è finito uno scatto che di certo non è passato inosservato, avete visto di che cosa L'articolo Giorgia, con quel vestito fa impazzire tutti Che gambe chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 28 agosto 2022) I fan dihanno perso la testa davanti alla foto della loro beniamina: avete visto chepazzesche? Guardatela con. La rinomata cantante è tornata ancora una volta a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione è finito uno scatto che di certo non è passato inosservato, avete visto di che cosa L'articolo, confaChechemusica.it.

nonsonpago1 : RT @BlobRai3: IL GATTO CON GLI 'STIVALI'. 'Se dovesse vincere il centrodestra e ci fosse l'affermazione di Fratelli d'Italia, non ho ragion… - microcerotis : Steve Bannon, stratega delle campagne populiste di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, è stato arrestato con l'accu… - itsSIRactually : RT @marilur1: Forza ragazze, con Giorgia e Matteo si figlia e si cuce - cristia_urbano : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giorgia #Meloni: 'Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina… - VincenzaSMF : @a_meluzzi Per questo ,BASSETTI è entrato nei FDI con GIORGIA MELONI ,ma di fatto poi tutte le sigle di partito, c… -