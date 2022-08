Giallo ad Avellino | operaio trovato agonizzante vicino a impalcatura

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unavellinese di 51 anni è in coma al “Moscati”. E’ stato rinel pomeriggio di ieri a terra,ad un’, presso le palazzine di via Santoli a rione Valle. L’uomo era in una pozza di sangue. In condizioni gravissime, è stato portato al pronto soccorso, poi ricoverato in rianimazione. E’ stato intubato. Sul posto i carabinieri della compagna die gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi che sono continuati per diverse ore. L’uomo risulta che vivesse al primo piano di una di queste palazzine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.