GF Vip, parla la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: “Non volevo perdere la testa, ma…” (Di domenica 28 agosto 2022) Il giorno dopo aver pubblicato la foto del bacio con Manuel Bortuzzo, la tik toker Angelica Benevieri è tornata sui social con una nuova foto assieme all’ex del Grande Fratello Vip 6, che ormai è il suo fidanzato e che l’ha prontamente ritaggata. Non solo, perché alle domande dei fan la bella Angelica Benevieri ha dichiarato di essere felicissima e che non aveva assolutamente preventivato di perdere la testa così, ma le è successo proprio con Manuel Bortuzzo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Sonia Bruganelli prende malissimo le dichiarazioni di Adriana Volpe GF Vip, Sonia Bruganelli prende malissimo le dichiarazioni di Adriana Volpe L’opinionista del Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 agosto 2022) Il giorno dopo aver pubblicato la foto del bacio con, la tik toker Angelica Benevieri è tornata sui social con unafoto assieme all’ex del Grande Fratello Vip 6, che ormai è il suo fidanzato e che l’ha prontamente ritaggata. Non solo, perché alle domande dei fan la bella Angelica Benevieri ha dichiarato di essere felicissima e che non aveva assolutamente preventivato dilacosì, ma le è successo proprio con. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Sonia Bruganelli prende malissimo le dichiarazioni di Adriana Volpe GF Vip, Sonia Bruganelli prende malissimo le dichiarazioni di Adriana Volpe L’opinionista del Grande ...

