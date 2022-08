GF, le sorelle Selassié hanno un fratello “segreto” | Il motivo per il quale lo tengono nascosto è da non crederci (Di domenica 28 agosto 2022) Le sorelle Selassié e le loro vicende coinvolgono molto l’attenzione di giornali dedicati al gossip, e sulla vita di Lulù, Clarissa e Jessica si scrive parecchio. Ma c’è qualcuno molto importante nella loro vita di cui si parla molto meno. Ecco chi è. sorelle Selassie?-fonte webDa quando le principesse Selassié hanno preso parte al Gf Vip di Alfonso Signorini, sono state molto al centro dell’attenzione. La partecipazione al GF VIP Proprio quando le tre sorelle Selassié si trovavano all’interno della casa di Cinecittà, i giornali parlarono del padre delle ragazze, rinchiuso in un carcere in Svizzera, e furono molte le persone che rimasero scioccate. Tuttavia, le tre sorelle, non hanno mai occultato quanto occorso al ... Leggi su topicnews (Di domenica 28 agosto 2022) Lee le loro vicende coinvolgono molto l’attenzione di giornali dedicati al gossip, e sulla vita di Lulù, Clarissa e Jessica si scrive parecchio. Ma c’è qualcuno molto importante nella loro vita di cui si parla molto meno. Ecco chi è.Selassie?-fonte webDa quando le principessepreso parte al Gf Vip di Alfonso Signorini, sono state molto al centro dell’attenzione. La partecipazione al GF VIP Proprio quando le tresi trovavano all’interno della casa di Cinecittà, i giornali parlarono del padre delle ragazze, rinchiuso in un carcere in Svizzera, e furono molte le persone che rimasero scioccate. Tuttavia, le tre, nonmai occultato quanto occorso al ...

Annamar45872943 : @FerranteRita1 @queen_adnknesh @lulu_selassie Avere delle sorelle come le tue è una fortuna come lo sono i tuoi occ… - queen_adnknesh : RT @FerranteRita1: Buonanotte piccola mia. Che bello vederti e sentire la tua voce. Vedere che stai bene in compagnia delle tue sorelle mi… - FerranteRita1 : Buonanotte piccola mia. Che bello vederti e sentire la tua voce. Vedere che stai bene in compagnia delle tue sorell… - Butterf08846431 : @MariaStellaTos3 Le sorelle???sono le selassie? - Neise_love : RT @sally461123651: #LucaOne26AG ?????? rido perché domani ci stanno anche le sorelle Selassie ?? voi non sapete di che cosa sono capaci quelle… -