Il Secolo XIX

Abbonati per leggere ancheUn tentativo di dileguarsi senza pagare è statoanche in un ristorante del lungomare. ...del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano, il ... Genova, sventato un rave party a base di musica e droga in vetta al Monte Moro Negli ultimi 5 campionati di Serie A gli Juventus-Roma sono stati contrassegnati da 2 rigori. Entrambi in favore dei giallorossi. La passata stagione il penalty fu sventato dall’ex Szczesny ...Bene pure il Ligorna che nel primo turno supera l'Asti 2-0 con i gol di Donaggio e Cericola. Inizierà ufficialmente Mercoledì 24 agosto 2022 la stagione dei bianconeri in Eccellenza, l’occasione sarà ...