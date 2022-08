Gazzetta: la vera incognita per Ronaldo al Napoli è l’Ajax. Tutto dipende da Antony (Di domenica 28 agosto 2022) “Si puo fare. Nel senso che non è detto che Cristiano Ronaldo giocherà con il Napoli, ma i presupposti per realizzare un colpo che avrebbe del clamoroso si stanno componendo. Il deus ex machina dell’operazione è Jorge Mendes che sta facendo di Tutto per riportare in Italia, un anno dopo, il suo assistito più importante, che vuole ad ogni costo giocare la prossima Champions”. La Gazzetta dello Sport è ottimista in merito all’affare Ronaldo al Napoli, che presupporrebbe il passaggio di Osimhen allo United in cambio di 100 milioni per De Laurentiis. La chiave della trattativa, il vero ostacolo, anzi, è l’Ajax. Tutto dipende da Antony. Se i Red Devils chiudessero l’affare Antony per una cifra vicina ai cento milioni, difficilmente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) “Si puo fare. Nel senso che non è detto che Cristianogiocherà con il, ma i presupposti per realizzare un colpo che avrebbe del clamoroso si stanno componendo. Il deus ex machina dell’operazione è Jorge Mendes che sta facendo diper riportare in Italia, un anno dopo, il suo assistito più importante, che vuole ad ogni costo giocare la prossima Champions”. Ladello Sport è ottimista in merito all’affareal, che presupporrebbe il passaggio di Osimhen allo United in cambio di 100 milioni per De Laurentiis. La chiave della trattativa, il vero ostacolo, anzi, èda Antony. Se i Red Devils chiudessero l’affare Antony per una cifra vicina ai cento milioni, difficilmente ...

