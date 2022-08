Gas, Medvedev a Ue: “Prezzi saliranno a 5mila euro per 1000 metri cubi” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Soffia come al solito sul fuoco l’ex Presidente russo e ora vice presidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev. I Prezzi del gas in europa, ha detto in un post sul suo canale Telegram, raggiungeranno entro la fine dell’anno i 5mila euro per mille metri cubi (ora sono a 3.500). “Ai capi di Stato e di governo dei Paesi dell’Unione europea, in relazione all’aumento dei Prezzi del gas a 3.500 euro per mille metri cubi, sono costretto a rivedere al rialzo le previsioni sui Prezzi a 5mila euro entro la fine del 2022. Caldi saluti”, ha scritto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Soffia come al solito sul fuoco l’ex Presidente russo e ora vice presidente del Consiglio di sicurezza Dmitry. Idel gas inpa, ha detto in un post sul suo canale Telegram, raggiungeranno entro la fine dell’anno iper mille(ora sono a 3.500). “Ai capi di Stato e di governo dei Paesi dell’Unionepea, in relazione all’aumento deidel gas a 3.500per mille, sono costretto a rivedere al rialzo le previsioni suientro la fine del 2022. Caldi saluti”, ha scritto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : 'La Russia - assicura il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev - è pronta a fornire gas… - erasmo401 : Gas, Medvedev a Ue: 'Prezzi saliranno a 5mila euro per 1000 metri cubi' - StefanoCervo : RT @ultimenotizie: I prezzi del #gas in Europa raggiungeranno entro la fine dell'anno i 5mila euro per mille metri cubi (ora sono a 3.500).… - giulia21989634 : RT @ultimenotizie: I prezzi del #gas in Europa raggiungeranno entro la fine dell'anno i 5mila euro per mille metri cubi (ora sono a 3.500).… - News24_it : Gas, Medvedev a Ue: 'Prezzi saliranno a 5mila euro per 1000 metri cubi' -