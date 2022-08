Garanzia Ex Legge 210: nuovo stimolo all’edilizia abitativa (Di domenica 28 agosto 2022) di Salvatore Magliocca A seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (Serie Generale n.197 – il 24-08-2022) del regolamento 125 del 06 giugno 2022 entrerà in vigore il prossimo 08/09/2022 il modello standard di Garanzia fideiussoria a Garanzia della promessa di vendita di cosa futura. Si attendeva questo provvedimento sin dall’adozione del D.LGS. 14/2019 – in vigore il 16 marzo 2019 – con il quale si emendava in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155. Il modello standard oggetto di attenzione era molto atteso dal mercato delle costruzioni private, molto penalizzato per via delle difficoltà a ricorrere all’utilissimo strumento del finanziamento interno, fondamentale nel segmento delle costruzioni civili ad uso abitativo. Le garanzie adottate dalla Legge ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) di Salvatore Magliocca A seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (Serie Generale n.197 – il 24-08-2022) del regolamento 125 del 06 giugno 2022 entrerà in vigore il prossimo 08/09/2022 il modello standard difideiussoria adella promessa di vendita di cosa futura. Si attendeva questo provvedimento sin dall’adozione del D.LGS. 14/2019 – in vigore il 16 marzo 2019 – con il quale si emendava in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della19 ottobre 2017, n. 155. Il modello standard oggetto di attenzione era molto atteso dal mercato delle costruzioni private, molto penalizzato per via delle difficoltà a ricorrere all’utilissimo strumento del finanziamento interno, fondamentale nel segmento delle costruzioni civili ad uso abitativo. Le garanzie adottate dalla...

