Gallinari, lesione al menisco. Salta gli Europei: "Fa male rinunciare a questo sogno azzurro" (Di domenica 28 agosto 2022) « Fa tremendamente male . Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo - fortunatamente meno del previsto - per tornare come prima. Fa... Leggi su feedpress.me (Di domenica 28 agosto 2022) « Fa tremendamente. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo - fortunatamente meno del previsto - per tornare come prima. Fa...

