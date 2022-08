Futuro nero per l' Italia Porro tira fuori la notizia peggiore | “Per i prossimi 10 anni”

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 agosto 2022) Il tema dell'emergenza energia è al centro della puntata del 28 agosto di Controcorrente, il talk show serale di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. Ospite in studio per commentare la situazione è Nicola, che avverte tutta la popolazione sul rischio tasse per far fronte alla crisi del gas e delle bollette elevate: “Il 60% degli introiti degli introiti finisce in tasse. Queste tasse serviranno a procurare i quattrini per abbassare le bollette per le imprese e per i cittadini. Posto il livello di tassazione a cui stiamo oggi, questa cosa dei 30 miliardi quanto tempo la possiamo tenere in piedi? Benissimo lo slogan tetto e ridurre le bollette, perché oggi c'è il fuoco in casa, quindi non è che ti occupi di mettere a posto i tuoi ammenicoli, però ragazzi se non vogliamo fare i rigassificatori a Piombino, se vogliamo continuare a pagare le tasse sul Co2, ...