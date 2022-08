Fu molto di più della massaia divulgatrice Tra le prime a laurearsi in medicina | lavorò all' ambulatorio di Porta Venezia per 42 anni e firmò al maschile rubriche di salute Ma Milano le deve ancora una via

Leggi su iodonna

(Di domenica 28 agosto 2022) Che diamine di nome è Petronilla? Suona ridicolo ed evoca subito quel personaggio americano delle strisce a fumetti degliVenti, pubblicato in Italia su Il Corriere dei Piccoli: la moglie del pigro Arcibaldo, brutta come il peccato e pronta ad armarsi di mattarello quando il marito si commale. Per noi, Petronilla è soprattutto il nome con cui conosciamo l’alter ego culinario (anzi, «cucinario»)dottoressa Amalia Moretti Foggia, classe 1872: Petronilla la, quella che dal 1928 dispensava consigli e ricette su La Domenica del Corriere, destinata a diventare così popolare e amata da dare il suo nome a una pentola facente funzione di forno in un’Italia in cui bisognava arrangiarsi (anche) in cucina. Un’Italia in cui mettere un piatto in tavola rappresentava il compito più imnte ...