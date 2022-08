Francesco Totti | l’amico spiffera il retroscena più duro | “Non si sarebbe mai allontanato se…”

(Di domenica 28 agosto 2022)ed Ilary Blasi, continua la sfida a distanza tra i due ex componenti della coppia regina della capitale. Entrambi al mare, con compagnie differenti… Siamo alla fine di agosto e, come ogni giorno, si rincorrono voci sulle questioni riguardanti la separazione dell’anno. I due protagonisti sono lontani, fisicamente, e mentalmente? Chissà. Al momento l’unica cosa che li accomuna è il mare.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Passano i giorni, le settimane e la maniera di vivere il post separazione è decisamente diverso per i due noti personaggi. Lei è in compagnia di sua figlia Isabel, mentre luiin compagnia di…, Ilary Blasi e quella voglia di… In questo continuo circolare di voci imbottite di ...

fanpage : La cantante Noemi è stata scambiata per la presunta fiamma di Francesco Totti e ironicamente ha risposto sui social - infoitcultura : Noemi scambiata per la nuova fiamma di Francesco Totti - redazionerumors : Dopo la sua separazione dal marito Francesco Totti, la conduttrice Ilary Blasi sembrerebbe essere rinata: ecco gli… - MiniDemichelis : @MisterGafan Francesco Totti - PazzoperPazzo : @jerryscottismo @ilragazzotopo @FDRmou @Riccardiologo Fan N1 di Francesco Totti -

Fortementein.com

Ilary Blasi demolisce i freni inibitori e continua a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Provocatrice, sensuale ma mai volgare.si starà mangiando le mani vedendo le foto dell'ex moglie quasi nuda Eppure lei si concede così sui social, complice l'estate e le alte temperature, ma la Blasi sembra averci preso ...E così in passato è stato accusato di aver fatto fuori elementi di spessore come Mauro Icardi all'Inter oalla Roma ed ecco che su Twitter spunta anche un audio inedito di Spalletti ... Francesco Totti parlerà a breve “Ha scoperto tutto un anno fa” Stando alle ultime indiscrezioni, a Noemi Bocchi non dispiace affatto trascorrere romantiche serate sul divano a commentare la Roma con Francesco Totti. A cura di Giulia Turco. Sembra che Francesco To ...Ilary Blasi demolisce i freni inibitori e continua a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Provocatrice, sensuale ma mai volgare. Francesco Totti si starà mangiando ...