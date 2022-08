Francesco Chiofalo in stampelle dopo il ricovero d’urgenza, Drusilla Gucci: “Sei il mio guerriero” (Di domenica 28 agosto 2022) Sono giorni difficili per Francesco Chiofalo, da anni alle prese con diversi problemi di salute. L’ex protagonista di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione ha affrontato una lunga battaglia contro un tumore al cervello che è riuscito a superare con coraggio e determinazione. Ancora oggi però continua a non stare bene. Nei giorni scorsi è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una serata in discoteca. Chiofalo è stato poi sottoposto a un ricovero d’urgenza. Le sue condizioni non sono delle migliori. Nelle scorse ore è riapparso in un video sul profilo Instagram della sua fidanzata, l’ex naufraga Drusilla Gucci. Nella storia si vede Francesco Chiofalo in stampelle, con la gamba ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 agosto 2022) Sono giorni difficili per, da anni alle prese con diversi problemi di salute. L’ex protagonista di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione ha affrontato una lunga battaglia contro un tumore al cervello che è riuscito a superare con coraggio e determinazione. Ancora oggi però continua a non stare bene. Nei giorni scorsi è stato portato in ambulanza al pronto soccorsouna serata in discoteca.è stato poi sottoposto a un. Le sue condizioni non sono delle migliori. Nelle scorse ore è riapparso in un video sul profilo Instagram della sua fidanzata, l’ex naufraga. Nella storia si vedein, con la gamba ...

IsaeChia : Francesco Chiofalo in stampelle dopo il ricovero d’urgenza, Drusilla Gucci: “Sei il mio guerriero” Lo scorso 20 ag… - AngoloDV : Drusilla Gucci svela come sta Francesco Chiofalo #gfvip #lapupaeilsecchione #francescochiofalo #angolodellenotizie… - occhio_notizie : Francesco Chiofalo torna a camminare. La fidanzata Drusilla Gucci: ''Sei il mio guerriero'' | COME STA?… - infoitcultura : Francesco Chiofalo, come cammina a fatica con le stampelle/ Video dopo il ricovero… - infoitcultura : Francesco Chiofalo di nuovo in piedi. La fidanzata Drusilla Gucci: «Sei il mio guerriero» -