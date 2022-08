Francesco Chiofalo in stampelle, al suo fianco Drusilla Gucci (Di domenica 28 agosto 2022) Torna sui social dopo qualche giorno di assenza Francesco Chiofalo ma è la sua fidanzata, Drusilla Gucci, a rassicurare tutti. Il Chiofalo è ancora molto provato, e qualche ora fa aveva detto che non se la sente ancora di raccontare quello che sta attraversando ma che sta cercando di riprendersi anche dopo questo ennesimo ostacolo che la vita gli ha messo davanti. L’ex pupo, è ancora turbato e cammina con le stampelle, come si vede nel video che la sua fidanzata, ha deciso di postare sui social. La Gucci lo sta aiutando in questi giorni complicati e ha corredato la pubblicazione del video, con un “cuore”. Lo sfogo di Francesco Chiofalo sui social Poche ore fa, Francesco aveva ringraziato tutti per l’affetto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 agosto 2022) Torna sui social dopo qualche giorno di assenzama è la sua fidanzata,, a rassicurare tutti. Ilè ancora molto provato, e qualche ora fa aveva detto che non se la sente ancora di raccontare quello che sta attraversando ma che sta cercando di riprendersi anche dopo questo ennesimo ostacolo che la vita gli ha messo davanti. L’ex pupo, è ancora turbato e cammina con le, come si vede nel video che la sua fidanzata, ha deciso di postare sui social. Lalo sta aiutando in questi giorni complicati e ha corredato la pubblicazione del video, con un “cuore”. Lo sfogo disui social Poche ore fa,aveva ringraziato tutti per l’affetto che ...

