Francesca Pascale a Paola Turci | “Ti amo Dopo lo spavento | il peggio e passato”

"Brutta caduta" per Paola Turci, che per causa di un trauma cranico è stata ricoverata in ospedale e pertanto costretta ad annullare il concerto previsto per domani sera a Forlì. E' la stessa cantautrice a dare la notizia sui social con queste parole: "Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo varò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano". La dedica di Francesca Pascale: Sui social è arrivato anche il commento di Francesca Pascale, la compagna di Paola Turci.

